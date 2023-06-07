Гранаты, снайперская винтовка, патроны: КНБ за два месяца изъял более 40 единиц оружия

42 единицы похищенного в ходе январских событий оружия изъяли за два месяца в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"С апреля по май 2023 года КНБ совместно с полицией, а также во взаимодействии с органами прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия, в том числе похищенного во время "январских" событий. В результате обнаружены и изъяты 42 единицы (автомат "МР-40", снайперская винтовка "Драгунова", 22 ружья, 18 пистолетов) оружия, восемь гранат, два снаряда от РПГ, 4051 патрон различного калибра, а также бронежилеты, магазины от автоматов, радиостанции и ножи", – говорится в сообщении.

По данным фактам проводятся досудебные расследования. Мероприятия по розыску и изъятию вооружения, находящегося в незаконном обороте, продолжаются.