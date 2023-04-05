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Сегодня, 21:05
404
404Фото: polisia.kz
Гранату нашли на улице в Петропавловске
Гранату обнаружили прохожие на улице в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.
"5 апреля в дежурную часть первого ОП УП Петропавловска поступило сообщение, что на одном из пустырей по улице Володарского лежит предмет, похожий на гранату. Факт внесён в книгу учёта информации. На место выехали специальные службы. Сапёрами установлено, что предмет является учебной гранатой", - сообщили в полиции.
Никто не пострадал.
Проводится проверка.
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