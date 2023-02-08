График работы спецЦОНов вновь изменят в Казахстане

В Казахстане уменьшилось количество обращений по вопросам легализации автомобилей. Поэтому госкорпорация "Правительство для граждан" вновь вносит изменения в график работы специализированных центров обслуживания населения, передаёт BaigeNews.kz.

СпецЦОНы, задействованные в легализации иностранных авто, будут принимать граждан в будни с 9:00 до 18:00, в

субботу - с 9:00 до 14:00.

В Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Актобе, Таразе и Уральске график работы СпецЦОНов остается прежним - в будни с 9:00

до 20:00, в субботу - с 9:00 до 14:00.

В новом режиме центры будут работать до 6 марта.

Напомним, 23 января в Казахстане началась легализация иностранных автомобилей. Услугу гражданам будут оказывать до 1 июля 2023 года.