Град диаметром три сантиметра выпал в СКО

В Северо-Казахстанской области выпал град диаметром три сантиметра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Директор филиала РГП "Казгидромет" Кымбат Мергалимова сообщила, что 9 июня днём по области были гроза, град, дождь, порывистый ветер от 17 до 27 м/с.

Метеостанция в селе Рузаевке района имени Г.Мусрепова зарегистрировала сильный дождь и град диаметром 12 мм и продолжительностью семь минут. В Тайынше диаметр града уже составлял 30 мм и длился он 35 минут. Эта же метеостанция зафиксировала сильный дождь продолжительностью около 2,5 часов. Всего за сутки здесь выпало 88,3 мм осадков, тогда как месячная норма составляет 47 мм.

Сильный дождь зарегистрировали метеостанции в селе Явленке Есильского района и Тимирязево Тимирязевского района.