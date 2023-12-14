"Готовьтесь к худшему": Фейк о работе "Экибастузтеплоэнерго" распространяют в Сети

ТОО "Экибастузтеплоэнерго" предупредило жителей города о том, чтобы они не верили рассылке, распространяемой в соцсетях о предстоящем понижении параметров тепла, передаёт BaigeNews.kz.

"В мессенджерах и социальных сетях распространяется голосовое сообщение, в котором неизвестный мужчина предупреждает о предстоящем снижении параметров теплоснабжения для проведения ремонтных работ. Автор обращается к соседям, призывая "готовиться к худшему", ссылаясь на близкого родственника, который якобы узнал эту информацию от руководителей. Данная информация не соответствует действительности и не имеет никакого отношения в Экибастузу", - говорится в сообщении пресс-службы ТОО.

В "Экибастузтеплоэнерго" уточнили, что температурный и гидравлический режимы тепловой сети в городе соответствуют заданным параметрам. Оборудование станции и тепловые сети работают в штатном режиме. И призвали доверять только достоверной информации, не распространять фейковые сообщения.