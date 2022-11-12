Готовность к выборам: члены ЦИК посетили четыре региона Казахстана

Фото: election.gov.kz

Члены Центризбиркома продолжают серию выездных семинаров-совещаний в регионы страны. С рабочей поездкой они побывали в Алматы, Павлодарской, Кызылординской и Алматинской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт ЦИК РК.

В рамках организации и проведения внеочередных выборов Президента Республики Казахстан члены ЦИК РК продолжают серию выездных семинаров-совещаний в регионы страны.

9 ноября заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров посетил Павлодарскую область, а 10-12 ноября совместно с членом Центризбиркома Сабилой Мустафиной – Алматы и Алматинскую область. Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман 10 ноября побывал Кызылординской области.

В семинарах-совещаниях приняли участие члены территориальных и участковых избирательных комиссий, представители предвыборных штабов кандидатов, СМИ, уполномоченных государственных органов, а также наблюдатели Миссии БДИПЧ ОБСЕ и СНГ.

"Члены ЦИК также проверили практические навыки членов избирательных комиссий по алгоритму действий в день голосования, в том числе, подготовка избирательного участка ко дню голосования, выдача избирательных бюллетеней, сопровождение избирательных урн для голосования вне помещения, алгоритм подсчета голосов, оформление протоколов по итогам голосования и мн.др. Члены ЦИК задавали уточняющие вопросы по алгоритму действий членов избирательных комиссий и напомнили им, что главной задачей при организации процедуры голосования является обеспечение ее прозрачности", — рассказали в Центризбиркоме.

В списки избирателей Павлодарской области включены 510 847 граждан. Всего в области 528 избирательных участков, 21 из которых с ограниченным доступом. Всего по области более 3,3 тыcяч избирателей с инвалидностью.

В Кызылординской области общее количество избирателей — 482 934 человека, зарегистрировано более 31 тысячи лиц с инвалидностью, из них 20 071 имеют право участвовать в выборах.

В Алматы в день выборов в городе будет функционировать 600 участков. В списки избирателей включены более 1 миллиона 170 тысяч человек, более 43 000 лиц с ограниченными возможностями обладающими избирательным правом, особые условия при голосовании необходимы 6 209 лицам.

В Алматинской области вдень голосования будет функционировать 606 избирательных участков, из них 21 – с ограниченным доступом. Всего в области зарегистрировано 42 171 лиц с инвалидностью.

Во второй части программы семинаров-совещаний члены ЦИК провели тренинги в форме деловой игры на основе кейсовой технологии для территориальных и участковых избирательных комиссий.