Готовиться к паводкам начали в Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров возложил конкретные задачи на ответственных лиц относительно подготовки к паводковому периоду, передаёт BaigeNews.kz.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров заявил подчиненным, что они не должны сидеть в кабинетах. Он поручил им обходить села и дворы в течение всего месяца, визуально оценивая ситуацию.

"К неблагоприятным погодным условиям мы должны быть готовы в любое время. Наводнение - явление, которое повторяется каждый год. У вас есть опыт. Посоветуйтесь с активистами из народа на местах, аксакалами. Они уже знакомы с проблемами, знают, где существует риск затопления. Также следует обратить внимание на советы специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям, действующих в каждом районе и городе. Тем более, что службы Казгидромета заранее оповещают о погоде", - сказал глава региона.

По словам руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Нургали Жунусова, с 21 по 27 февраля 2024 года проведены работы по изучению паводкоопасных участков Уилского, Хобдинского, Мартукского, Байганинского, Темирского, Мугалжарского, Алгинского и Каргалинского районов. В некоторых районах приняты соответствующие меры по выявленным проблемным вопросам.

"В целях защиты населенных пунктов от опасности паводка акиматами районов подготовлены горюче-смазочные, инертные материалы, мешкотара и продовольственные запасы. Созданы пункты временного размещения людей, приведены в готовность силы и средства. Ведутся работы по вывозу снега, очистке канав и каналов, водопропускных устройств, установлены защитные дамбы", - отметил он.

Директор областного филиала "Казводхоз" Мырзабай Нуртазин рассказал о ситуации на водоемах, расположенных в регионе, а руководитель Актюбинского филиала РГП "Казгидромет" Айгуль Саймова поделилась прогнозом погоды на март. В паводковый период уровень водохранилищ находится под постоянным контролем, данные о погоде анализируются.

Также в ходе заседания заместитель акима города Жулдызбек Бисембин, акимы Темирского, Байганинского, Уилского, Хобдинского, Мартукского и Айтекебийского районов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Каир, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Сабит Дуйсекенов проинформировали о проделанной работе и дальнейших планах.

В рамках подготовки к паводковому периоду текущего года: укреплено девять километров берегов рек, углублено 5,6 километра русел рек, произведен ремонт пять гидротехнических сооружений. Кроме того, создана система ливневой канализации, водоотведения. Было построено 23 водопропускные трубы вдоль автомобильных дорог, отремонтировано 3,5 километра дорог и четыре моста.

Асхат Шахаров отметил, что работа по предотвращению паводка находится под его жестким контролем. Возложив конкретные задачи на ответственных специалистов, он подчеркнул необходимость тщательной подготовки к предстоящему периоду, качественного и своевременного выполнения запланированных противопаводковых мероприятий.