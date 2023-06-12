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Готов ли Алматы к крупным пожарам?
Температура воздуха в регионах Казахстана приближается к максимальным отметкам, риск возникновения пожаров в степях и лесах оценивается как один из самых высоких. В связи с трагедией в области Абай, вызванной крупными лесными пожарами, корреспондент BaigeNews.kz выяснил, какие уроки могут вынести в Алматы и Восточно-Казахстанской области, где тушение лесных пожаров традиционно осложняется горной местностью.
В Алматы и ВКО лесные пожары и загорания сухостоя чаще всего регистрируются в горной местности. Из наиболее громких трагедий в этих регионах вспоминается полное уничтожение огнем единственной в Казахстане базы подготовки юных спортсменов по фристайлу-могулу "Согра – 9 км" в 2022 году в ВКО, гибель пожарного в мае 2023 году в ходе ликвидации возгорания в горах возле Медеу под Алматы.
Огнеборцы отмечают, что их работа при пожарах в горах осложняется особенностями рельефа, а также возможным ветром, поэтому тушить пожары в горах намного сложнее, чем на равнине.
"Успех при тушении любого пожара зависит от времени оперативного реагирования. Для тушения в горной местности, а чаще всего она труднодоступная, задействуется также авиация, кроме того, у нас отработана схема, по которой в случае пожара оперативно реагируют все силы и средства гражданской защиты", - отметил в ходе июньских учений "Огонь-2023" замначальника ДЧС Алматы Самат Асаинов.
В связи с пожароопасным периодом ДЧС Алматы создал сводный отряд экстренного реагирования для тушения природных пожаров численностью 13 человек в дежурной смене (2 единицы техники повышенной проходимости, 7 ранцевых огнетушителей, 25 хлопушек, 20 лопат).
"При поступлении вызова о возникновении природных пожаров силы и средства Департамента направляются по повышенному рангу вызова - №2., откорректирован план ликвидации природных пожаров, приведена в готовность техника повышенной проходимости и ранцевые огнетушители. Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в боевой готовности авиаподразделения Службы спасения акимата Алматы, АО "Казавиаспас" и РГКП "Казавиалесохрана", - рассказали в ДЧС Алматы.
Так в Алматы в ходе недавних учений "Огонь-2023" задействовали 147 человек, 28 единиц специализированной техники, 2 квадрокоптера и 2 воздушных судна, 6 лошадей, 2 поисковых собаки. Отработка действий на случай пожара в горах признана успешной, но в случае реальной ЧС все может пойти не по плану, что наглядно показывали пожары на склонах гор в районе Кок-Тобе и Медеу в Алматы, случавшиеся в прошлые годы.
В Восточном Казахстане на случай возникновения лесных и степных пожаров разработан план действий по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров, утвержденный заместителем акима области. В данном плане определен алгоритм привлечения сил и средств. Наготове 43 пожарных поста и 935 человек, 28 единиц пожарной техники и 145 единиц приспособленной для тушения пожаров техники.
По алгоритму, при обнаружении пожара его ликвидацией первым начинает заниматься лесовладельц или лесопользователь, который немедленно направляет необходимое количество сил и средств пожаротушения с ближайших пунктов их сосредоточения. Если этого не хватает, то руководители природоохранных и лесных учреждений просят акиматы районов и ДЧС ВКО о выделении дополнительных сил и средств. Далее пожар продолжают тушить с участием добровольных противопожарных формирований и пожарных постов.
Предупредить легче, чем тушить
В двух регионах, где тушение природных пожаров осложняется горной местностью, уже извлекли уроки из трагедии в области Абай. Помимо уже принятых ранее мер, таких как минерализованные полосы, обустройство мест отдыха, вертолетных площадок, есть некоторые корректировки.
Как нам рассказали в ДЧС Алматы, весь личный состав переведен на усиленный вариант несения службы, а мониторинг местности, направленный на предупреждение природных пожаров, усилен.
К Алматы относится 20,8 тысяч гектаров Иле-Алатауского национального парка, и вся эта территория нуждается в постоянном контроле.
По информации ДЧС Алматы, система раннего оповещения о пожарах пока находится на стадии разработки – ее готовятся внедрить государственный региональный природный парк "Медеу" совместно с акиматом Алматы.
Тем не менее, для раннего выявления пожаров в Алматы вертолетный облет горной местности продолжают совершать летчики-наблюдатели РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства".
А на земле горы "прочесывают" мобильные группы, в состав которых входят сотрудники Департаментов полиции и ЧС, конные и пешие патрули лесохозяйственных учреждений. Также в обходе тех мест, где вероятнее всего могут начаться природные пожары в горах, участвуют волонтеры. Раннее выявление пожаров ведут с помощью дронов с тепловизорами и связью с системой оповещения, также на страже спокойствия – автомобили оповещения.
Чтобы отслеживать загорания на первоначальной стадии, спасатели ДЧС ВКО используют космомониторинг, данные которого предоставляется ТОО "Geosat", что позволяет получать информацию по так называемым термоточкам. С помощью современного специализированного программного обеспечения, ведется оперативный прием и хранение данных космической съемки, ежесуточно в формате 24/7.
Авиационными отделениями Восточного авиазвена РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" в зависимости от класса пожарной опасности проводится авиапатрулирование территории.
Отдельную работу в обоих регионах проводят с наиболее частой причиной возгораний на природе – человеческим фактором.
В Алматы для всех, кто любит пожарить шашлыки на природе, оборудовали специальные места, где можно сделать это без риска оставить после себя огненный след. На специальных площадках есть скамейки, столы и, что самое важное, покрытая бетоном площадка для установки мангалов и разведения костров. В Иле-Алатауском нацпарке подготовлено 14 таких мест, в ущелье Алмаарасан 12, а мест вдоль речек Большая Алматинка, Казачка и на "Бутаковке - по два.
Тем не менее, пожарные с сожалением констатируют, что далеко не все горожане и гости города, выезжая на природу, бережно относятся к ней.
В 2022 году 122 человека оштрафовали на общую сумму более 600 тысяч тенге за нарушение требований пожарной безопасности на природе, а за первые полтора пожароопасных месяца 2023 года (май-начало июня) сотрудники ДЧС, местной полицейской службы и нацпарка в ходе совместных 45 рейдов оштрафовали 4 человека на общую сумму 1,3 миллиона тенге.
В ВКО также проходят рейды. Их ведут мобильные группы, а это – 225 человек, представляющих ДЧС, акиматы, полицию и лесничества. Представитель ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов рассказал, что 24 человека оштрафовали в результате 98 рейдов за несоблюдение правил пожарной безопасности.
Среди наиболее частных нарушений правил пожарной безопасности со стороны жителей – разведение костров и использование мангалов в непредназначенных для этого местах, брошенные в траву окурки и спички, оставленные на поляне под прямыми солнечными лучами бутылки, осколки стекла. Также к лесным пожарам приводят действия садоводов и владельцев частных домов, которые специально жгут сухую траву на своем участке, чтобы очистить от нее территорию.
В ДЧС Алматы обещают строго пресекать любые попытки разжигания костров в неположенных местах, чтобы не допустить новой трагедии. Аналогичные строгие меры ждут поджигателей в ВКО и по всей стране.
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