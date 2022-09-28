Госзакупки, "Самрук-Қазына" и ГСМ: какие поправки по поручениям президента представили в мажилисе

В мажилисе в первом чтении приняли поправки, касающиеся поручений президента. С докладом на пленарном заседании выступил министр национальной экономики Алибек Куантыров. Что это за поправки, читайте в материале BaigeNews.kz.

"Самрук-Қазына" обяжут согласовывать правила госзакупок с АЗРК

Первый блок предусматривает сокращение оснований государственных закупок из одного источника для квазигоссектора. Чтобы минимизировать коррупционные риски, исключается право приобретать из одного источника:

товары в государственный материальный резерв;

товары и услуги, предназначенные для осуществления оперативно-розыскной деятельности;

здания, строения, сооружения, помещения, имеющие нежилое назначение.

Законопроектом также предусматривается:

обязанность Фонда "Самрук-Қазына" согласовывать правила закупок с Агентством по защите и развитию конкуренции;

право поставщиков на обжалование закупок независимо от способа закупок;

норма по исключению способа закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации фонда.

"Законопроектом предусматриваются поправки, направленные на определение состава совета директоров единственным акционером фонда и внедрение открытости в деятельности фонда", - сказал Алибек Куантыров.

В регионы будет поступать больше денег

Также министр предложил поправки по реформированию межбюджетных отношений.

"Ключевой целью реформы является усиление финансовой самостоятельности регионов. Предлагается передача некоторых видов налоговых поступлений на местный уровень с учётом принципов их стабильности и собираемости. Помимо ставок акцизов от нефтепродуктов, передаются дополнительные поступления, такие как госпошлины, различные поступления от штрафов, санкций, поступления от природопользования и так далее. В целом они составляют порядка 86 миллиардов тенге в 2023 году и свыше 90 миллиардов тенге в 2024-25 годах", - сказал Алибек Куантыров.

Помимо этого, проектом закона предусматривается:

ответственность администраторов бюджетных программ за обоснованность, достоверность предоставляемой информации к расчетам трансфертов общего характера;

обеспечение бюджетного мониторинга за показателями, принятыми при расчете трансфертов ЦГО, и предоставлению результатов бюджетного мониторинга в МФ для формирования аналитического отчета об исполнении соответствующей бюджетной программы.

Запретят частных монопольных операторов

Предлагается на законодательном уровне установить запрет на осуществление экономических функций государства частными монопольными операторами. В действующем законодательстве допускается создание четырёх частных монопольных операторов: РОП, оператор маркировки, оператор отслеживания перевозок и лотереи. Теперь монопольные экономические функции будут осуществлять только юридические лица со стопроцентным государственным участием. В законопроекте предусмотрен переходный период продолжительностью шесть месяцев.

"Следовательно, уточняется понятие субъекта специального права и вводится запрет на предоставление исключительных и преимущественных прав, за исключением государственной монополии и специального права. (...) В рамках усиления антикоррупционного контроля предусматривается внедрение принципа открытости и прозрачности процесса планирования и реализации проектов ГЧП. В целях исключения монополизации при реализации проектов ГЧП предусматривается их обязательное согласование с Антимонопольным органом", - отметил министр.

Также вносится ряд поправок в закон "О естественных монополиях".

"К примеру, возможность изменения тарифа до истечения его срока действия в случае получения на баланс и доверительное управление сетей и имущества, используемых в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг", - добавил министр.

В законе появится понятие "креативные индустрии"

"В целях правового регулирования креативных индустрий предлагается законодательно закрепить определение понятию креативных индустрий, установление основных принципов, подходов и критериев регулирования деятельности данных субъектов и формирования методологических подходов к классификации и категоризации видов деятельности креативных индустрий", - сказал Алибек Куантыров.

Эти меры должны стать предпосылками трансформации креативных индустрий в устойчивый бизнес.

Изменения на госслужбе

Также есть предложение по прямому назначению выпускников вузов с высоким GPA, обучившихся за счет государства, на низовые должности районного и сельского уровней в течение года после завершения обучения.

По предложению АДГС в законопроекте отражён ряд поправок по:

прямому назначению на вакантную должность;

согласованию с АДГС квалификационных требований к должностям корпуса "Б";

внедрению ежеквартальной оценки эффективности работы государственных служащих.

По итогам оценки служащих, получивших несколько раз подряд неудовлетворительную оценку, предлагается понижать в должности, при отсутствии вакантной должности такие служащие будут подлежать увольнению.

На рынке ГСМ не будет непродуктивных посредников

По блоку реформирования отрасли ГСМ предлагаются поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов путём ужесточения требований к оптовым поставщикам.

"Законопроектом определяются новые потребители товарного газа в лице крупных коммерческих предпринимателей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг для ведения раздельного учёта товарного газа", - сказал он.

Контролировать цены на социально значимые товары будет Минторговли

Законопроектом предлагается наделить уполномоченный орган в сфере торговой деятельности полномочиями по:

разработке перечня социально-значимых продовольственных товаров;

утверждению методики расчета целевых индикаторов в области торговли для оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов;

утверждению правил и методов определения минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью.

Депутаты выразили обеспокоенность, хватит ли министерству сотрудников для того, чтобы всё это контролировать, ведь штат у них небольшой. Однако в Минторговли заверили, что числа сотрудников хватит для работы в регионах.

Другие поправки

Чтобы минимизировать барьеры для привлечения инвестиций, предлагается исключить требование по соответствию инвестпроекта перечню приоритетных видов деятельности.

"Также уполномоченному органу по инвестициям предоставляется компетенция по утверждению правил заключения соглашений об инвестициях с установлением ответных обязательств инвестора", - сказал Алибек Куантыров.

В законопроекте закреплены дополнительные требования, направленные на ужесточение деятельности уполномоченных экономических операторов.

Для оперативного реагирования на экономическую ситуацию путём регулирования экспорта и импорта товаров предложены поправки, предусматривающие сокращение сроков принятия нормативных правовых актов, направленных на установление мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

Также предусматривается расширение полномочий правительства и государственных органов в рамках применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.