Государство стало лучше слышать казахстанцев – политолог о предстоящем Послании

В преддверии ежегодного послания Президента народу Казахстана корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с директором Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибеком Тажибаевым о том, насколько правительство справилось с прошлогодними поручениями Главы государства.

Эксперт положительно оценил работу казахстанских чиновников.

"С теми задачами, которые ставил Глава государства перед правительством, если говорить в глобальном масштабе, они справились. Не допустили сильных провалов, которые привели бы к экономической турбулентности", - отиметил он.

Он также акцентировал внимание на качественном исполнении концепции слышащего государства.

"Я считаю, что она реализуется в максимальной мере. Она переросла уже в такую идеологему, если так можно выразиться, потому что очень большое положительное продвижение произошло в формате использования этого инструмента в качестве глубинной демократизации казахстанского общества. Наблюдается много действий, которые связаны с формированием общественного мнения – это, например, всевозможные петиции. Государство активно прислушивается к населению, выработало, наконец, инструменты мониторинга общественного мнения", - сказал Тажибаев.

По словам политолога, сейчас у казахстанцев появилась возможность "достучаться" до высшей власти, когда возникают какие-то объективные сложности, особенно в регионах.

При этом Тажибаев подчеркнул, что в Казахстане все еще сохраняется сложность в коммуникации между бизнесом и государством.

"В этом году результаты этого пробела вылились в проблемы с теми же ТЭЦ в разных регионах. В принципе, ключевая задача, которая стоит перед правительством в том, чтобы наладить конструктивный диалог, такой треугольник "население-бизнес-государство". Если эта тренога твердо встанет на почву, то это приведет к очень позитивным изменениям", - отметил он.

Говоря о поручении Президента рационально расходовать бюджетные средства, эксперт отметил, что это может привести к другой крайности.

"Главное, чтобы это поручение не воспринималось буквально, и чиновники не начали рубить социальные, образовательные, инфраструктурные программы, программы поддержки МСБ. Этого нужно избежать. Пока такого нет", - сказал он.

Тажибаев добавил, что сегодня в Казахстане все бюджеты открыты, все они обсуждаются и достаточно активно в этом участвует гражданское общество.