Государство намерено распродать активы Air Astana и Qazaq air

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О планах государства на реализацию активов Air Astana и Qazaq air рассказал первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, передаёт BaigeNews.kz.

"76 процентов доли госучастия в лице Air Astana, ограниченные сроки и отсутствие информации, регламентирующей режим открытого неба, отсутствие конкурентной среды между реализаторами авиатоплива, высокие цены, нехватка объёмов топлива и ограничения со стороны эксплуатантов аэропортов. По данному направлению мы предусматриваем ряд мероприятий. В первую очередь, снижение уровня госучастия на этом рынке путём приватизации активов авиакомпании. Разделение ведущей авиакомпании для сокращения уровня концентрации рынка и усиления конкуренции. Увеличение сроков режима открытого неба до 2028 года для привлечения иностранных перевозчиков. И развитие конкурентной среды между реализаторами авиатоплива и аэропортами", - рассказал Ахметов на брифинге в СЦК.

Спикер отметил, что в структуре стоимости авиабилетов расходы на топливо занимают основную долю. При этом только в аэропорту Астаны присутствуют несколько поставщиков авиатоплива (АО "КазМунайГаз-Аэро", ТОО "Тарлан Аэро"). В других воздушных гаванях Казахстана реализация авиатоплива осуществляется исключительно аэропортами. Отмечается ограниченность доступа розничных реализаторов авиакеросина к инфраструктуре аэропорта. Поэтому Агентством совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития принята Дорожная карта по развитию конкуренции на рынке гражданской авиации, направленная в том числе на снижение стоимости авиабилетов.

"Карта содержит следующие мероприятия: реализация 100 процентов акций компании АО "QazaqAir", АО "AirAstana"; выделение как отдельного субъекта рынка FlyArystan до момента приватизации; увеличение сроков действия режима "открытое небо" до 2028 года с принятием соответствующего правового акта МИИР, а также обеспечение данного режима для всех 13 международных аэропортов Казахстана с предоставлением всем иностранным авиакомпаниям государств-членов Международной организации гражданской авиации прав на выполнение пассажирских полётов в аэропорты без ограничения частот с учётом технических возможностей аэропортов; закрепление недискриминационного доступа розничных реализаторов авиатоплива к топливо-заправочным комплексам аэропортов, а также проработка вопросов по строительству альтернативных топливозаправочных комплексов в аэропортах республики", - отметил Ахметов.

По его словам, на телекоммуникационном рынке системные проблемы такие же - монопольная концентрация с высоким уровнем госприсутствия.