Государственная казна пополнилась на 15,5 трлн тенге – Темирбеков

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал в правительстве об исполнении республиканского бюджета за январь-октябрь 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, за 10 месяцев в государственный бюджет поступило 15,5 триллиона тенге доходов, план исполнен на 98,3%.

Республиканский бюджет пополнился на 10,5 триллиона тенге, местные бюджеты – на 5,1 триллиона тенге.

Вместе с тем расходы госбюджета исполнены на 98,2%, республиканского – на 99,4%, местных – на 97,2%.