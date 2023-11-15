  • 15 Ноября, 11:15
  • BAIGENEWS

Государственная казна пополнилась на 15,5 трлн тенге – Темирбеков

Сегодня, 09:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Сегодня, 09:43
Сегодня, 09:43
124
Фото: primeminister.kz

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал в правительстве об исполнении республиканского бюджета за январь-октябрь 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, за 10 месяцев в государственный бюджет поступило 15,5 триллиона тенге доходов, план исполнен на 98,3%.

Республиканский бюджет пополнился на 10,5 триллиона тенге, местные бюджеты – на 5,1 триллиона тенге.

Вместе с тем расходы госбюджета исполнены на 98,2%, республиканского – на 99,4%, местных – на 97,2%.

Самое читаемое

Наверх