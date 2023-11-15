Государственная казна пополнилась на 15,5 трлн тенге – Темирбеков
Сегодня, 09:43
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Сегодня, 09:43Сегодня, 09:43
124Фото: primeminister.kz
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал в правительстве об исполнении республиканского бюджета за январь-октябрь 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, за 10 месяцев в государственный бюджет поступило 15,5 триллиона тенге доходов, план исполнен на 98,3%.
Республиканский бюджет пополнился на 10,5 триллиона тенге, местные бюджеты – на 5,1 триллиона тенге.
Вместе с тем расходы госбюджета исполнены на 98,2%, республиканского – на 99,4%, местных – на 97,2%.
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