Госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий подвела итоги работы за год

На заседании рассмотрены основные итоги деятельности комиссии за 2022 год.

Одним из ключевых результатов работы стала подготовка 31 тома сборников материалов и документов, посвящённых истории политических репрессий.

В ходе мероприятия провели презентацию многотомника с участием его авторов - членов госкомиссии, видных учёных и экспертов.

Книги содержат ранее неизданные и неопубликованные архивные документы и материалы, связанные с историей различных категорий жертв политических репрессий 20-50-х годов XX столетия.

На заседании отмечено, что работа по изданию материалов госкомиссии будет продолжена.

Руководителями заинтересованных госорганов представлены результаты работ по рассекречиванию специальных и ведомственных архивных фондов, систематизации и оцифровке архивных материалов.

По итогам заседания даны поручения по приоритетным направлениям работы на 2023 год, нацеленные на продолжение научно-исследовательской деятельности и реабилитации граждан.