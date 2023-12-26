Центр по изучению материалов политических репрессий ХХ века продолжит исследовательскую работу

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось заключительное заседание, подведены итоги деятельности комиссии и её региональных филиалов.

Участники отметили, что деятельность образованной в соответствии с указом президента от 24 ноября 2020 года комиссии позволила организовать системную комплексную работу по реабилитации жертв массовых политических репрессий, имевших место в период 20-50-х годов XX столетия.

В первую очередь, госкомиссия концентрировалась на исследовательско-поисковой и сводно-аналитической работе.

Для сопровождения деятельности был образован проектный офис, в состав которого вошли учёные, исследователи и представители госорганов.

Для всестороннего охвата разных категорий жертв репрессий сформированы три тематические научные группы.

Во всех регионах страны также были созданы местные комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

Всего под эгидой госкомиссии было объединено 425 учёных, исследователей и экспертов, более 260 из которых были задействованы в составе региональных комиссий.

Этими учёными и экспертами проведена большая исследовательская работа в более 60 государственных и ведомственных архивах во всех регионах страны.

За истёкший период рассекречено более 2,6 миллиона документов и материалов.

В результате работы госкомиссии в рамках действующего законодательства реабилитировано более 311 тысяч жертв политических репрессий.

В целях научного оформления результатов исследовательских работ в рамках единой серии подготовлено к изданию 72 тома сборников материалов госкомиссии.

В дальнейшем исследовательскую работу по политическим репрессиям будет вести созданный в 2021 году по поручению главы государства Центр по изучению материалов политических репрессий XX века.

За два года в Центр из специальных госархивов передано порядка 688 тысяч дел и около 48 тысяч учётных карточек на лиц, подвергшихся репрессиям.

Центр продолжит системную работу по оцифровке документов, связанных с политическими репрессиями 20-50-х годов XX столетия, формированию электронных фондов, которые будут доступны учёным, исследователям и широкой общественности.

По итогам заседания члены госкомиссии, учёные, исследователи, эксперты поблагодарили главу государства за постоянную поддержку работы комиссии и неизменное содействие государства в проведении научно-исследовательской деятельности.