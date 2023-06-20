Город на костях: кому принадлежат найденные останки под стадионом в Петропавловске?

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Пугающую находку обнаружили при реконструкции городского стадиона "Карасай" в Петропавловске. Нашли останки 14 июня. Полиция подтвердила факт обнаружения костей, но подробностей не раскрыла. За дополнительной информацией корреспондент BaigeNews.kz отправился за комментариями к профессору, археологу Анатолию Плешакову.

Когда были обнаружены останки, ученого-историка Анатолия Плешакова пригласили в качестве эксперта. Археолог точно определил, чьи кости были подняты из земли.

"Я не видел саму траншею, яму, с которой подняли останки. Но для оценки мне показали найденные кости. Это были останки мужских ног, рук, ребер и челюсти. По последней можно сказать, что умершему было около 50 лет. Среди костей были и женские. Определенно останки принадлежат двоим людям. Понять, когда был захоронен человек сложно. У нас таких специалистов нет. Но это точно захоронения старого кладбища", - пояснил собеседник.

Речь идет о православном кладбище, устроенном рядом с Храмом Всех Святых. Собор построили в начале девяностых годов XVIII века. К слову, церковь действует до сих пор. Все, что теперь расположено восточнее нее - было территорией того самого старого погоста. Сейчас на его месте разбит парк, установлен памятник жертвам ядерных испытаний, школьный стадион, площадка для выгула собак и ресторан. Но, как выяснилось после недавней находки, частью кладбища был и участок, на котором построен современный спортивный стадион и даже часть бассейна "Дельфин", расположенные через дорогу от парка.

"Это точно была территория старого кладбища. Когда ее разделили дорогой, оно было закрыто. Примерно в 40-е или в 30-е года на нем уже перестали хоронить людей. Все знают, что спустя 50 лет после последнего захоронения кладбище можно эксплуатировать в другом назначении. Конечно, оно было большое. Кстати, там были похоронены белочехи, которые лютовали в нашем городе. Умерли они от болезни. Их всего шесть человек было", - уточняет Анатолий Плешаков.

На кладбище размещалось до 15 тысяч могил. Среди похороненных: красноармейцы, солдаты Великой отечественной войны, уважаемые в городе люди. Из других источников известно, что погребения здесь проводили еще в 50-х годах минувшего столетия.

Судьбу найденных костей пока местные власти не комментируют.

"Конечно, их перезахоронят. Есть ведь определенные места на кладбищах, где покоятся бездомные и другие. Так положено. Так делают всегда. Ко мне часто обращаются с просьбой провести экспертную оценку найденным останкам. А находят часто. Ну вот при строительстве новой школы в Жас Оркене тоже нашли погребение. В 1980 году около озера Пестрое тоже рыли траншею, и также наткнулись на останки. Там был могильник", - перечисляет археолог.

Вывод, что Петропавловск стоит на костях вполне логичен. Эксперт объясняет это тем, что по мере расширения города в его черту невольно включались и старые погосты. Когда-то и Новопавловское и кладбище в Рабочем поселке считались самыми удаленными от жилых домов. А сейчас они располагаются в черте города.

"Первое и второе общежитие университета, здание Народного банка, Маслихат. Все эти объекты тоже расположены на территории старых кладбищ. Это нормально. Город разрастается, люди живут, умирают. Это происходит и в наше время. Старое кладбище на улице Габита Мусрепова тоже скоро закроется и на его месте что-то построят. Это естественный процесс. Весь мир на костях", - считает археолог.

В генеральном плане по преображению Петропавловска задумано сделать на месте этого старого кладбища прогулочный парк. Однако именно здесь установлены памятники истории. Это братская могила борцов за установление советской власти, экипажа летчиков, воинам ВОВ.

Если поднять хроники последнего десятилетия, то можно убедиться, что в Петропавловске действительно часто обнаруживают останки захоронений на территориях бывших кладбищ.

Анатолий Плешаков в нашей беседе вспоминал о случае, когда при строительстве нового пришкольного стадиона в микрорайоне Жас Оркен наткнулись на человеческие останки. Это был октябрь 2018 года. К слову, на том месте долгое время стоял частный дом, позже снесенный под застройку нового микрорайона.

Известно, что человеческий череп и множество костей рабочие нашли на полутораметровой глубине в раскопанной экскаватором яме. Немногим позже обнаружили еще один череп. Была заметна даже обувь погребенных.

Двумя годами ранее уже в другом застраиваемом многоэтажными домами микрорайоне "Береке" рабочие наткнулись на целую груду человеческих останков. Это были черепа и осколки костей, часть из которых была разбита ковшом экскаватора. Тогда историки отмели вариант захоронения на старом кладбище. В архиве на этой болотистой местности оно не значилось. Да и глубина захоронения не превышала 60 сантиметров, и гробов обнаружено не было. Предположительно, это были останки 8 человек.

А в сентябре 2015 года в Петропавловске нашли массовое христианское захоронение. Тогда обрушился берег Ишима и обнажил то, что земля скрывала больше двух веков. Позже выяснилось, что на том месте в 18 веке жили первые на территории современного Казахстана христиане переселенцы.

В деревянных гробах нашли останки мужчины, женщины и детей. По оценкам специалистов, погребены были больше 10 человек. У каждого нашли нательные крестики. Останки перезахоронили в одном гробу за Храмом Всех Святых, вблизи которого и были недавно найдены останки.