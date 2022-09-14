Город Конаев: статус новый, проблемы старые

Фото: BaigeNews.kz/Александр Шахбазов

На конец сентября намечена большая презентация главе государства проектов по развитию нового центра Алматинской области - города Конаева. Статус областного город получил 8 июня, и за это время здесь уже успели провести некоторые работы по обновлению внешнего облика. Но проблемы, как узнал BaigeNews.kz, не только в фасаде…

При въезде в город красуется композиция с его названием, а на ближайшей к трассе Алматы-Талдыкорган многоэтажке советской постройки нарисован мурал с портретом Динмухамеда Кунаева, чье имя и получил город.

Сегодня центральные улицы областного центра активно ремонтируют и преображают: появляются тротуары, вымощенные плиткой, новый асфальт на проезжей части. На пешеходных переходах - не только свежие "зебры", но и многочисленные лежачие полицейские перед ними.

Сейчас в Конаеве полиция проводит отработку – многие автолюбители здесь привыкли парковаться на бордюрах, а пешеходы – переходить дорогу в неположенном месте. И теперь стражи порядка методом кнута и пряника прививают горожанам необходимость соблюдения правил дорожного движения.

На реконструкции и территория Центрального парка. Здесь рабочие откопали какую-то древнюю трубу, видимо, бывшую когда-то частью ливневой канализации.

Автобусы в городе тоже новые, синенькие. Правда, они небольшие по размеру, и есть ощущение, что с развитием областного центра городским властям придется их менять на более вместительные.

Стоит немного отъехать от центра, можно совершить путешествие на машине времени. Ещё сохранились нетронутые многие годы тротуары и территории, требующие обновления и озеленения.

В самом Конаеве живет около 68 тысяч человек, и подавляющее большинство из них обеспечены благами цивилизации. Едва стоит выехать за черту города, можно увидеть дачи – многие из проживающих здесь восемь тысяч человек жалуются на отсутствие поливной воды, дороговизну коммунальных услуг, невозможность отдать детей в детский сад бесплатно и сходить в поликлинику. Всему виной – отсутствие у дачных массивов статуса населенных пунктов, при том что многие проживают только в этом дачном массиве и нигде больше.

В самом городе с централизованным водоснабжением и канализацией все хорошо, периодически становятся свидетелями аварий на канализации. В ходе пресс-тура на объекты ГКП "Қонаев су арнасы", который обеспечивает питьевой водой и услугами канализации новый областной центр Алматинской области, руководитель предприятия Мади Темиралиев признался, что износ водопроводных и канализационных сетей составляет 87%, оборудование по большей части старое.

"Есть два источника воды для Конаева – Капчагайское водохранилище и Николаевское месторождение подземных вод, это шесть скважин. 99 процентов жителей обеспечены центральным водоснабжением и канализацией. Вода чистая у нас, мы работаем по стандартам, но в канализации утечки иногда бывают из-за изношенных сетей. Приходится специальной бригаде устранять проблемы", - сказал Мади Темиралиев.

Запах на очистных сооружениях, действительно, не самый приятный. Но до 2025 года запланирован целый ряд мероприятий. В рамках инвестиционной программы, заложенной в тарифе на воду и канализацию, "Қонаев су арнасы" в 2022 году уже провел замену трансформатора, участка напорной канализации.

Сегодня Конаев выглядит, несмотря ни на что, таким уютным, тихим и спокойным городом, где жизнь идет своим чередом. И лишь возле областного акимата наблюдается оживление, скопление машин. В скором времени, думается, областной центр будет развиваться активнее, и лет через пять-десять кардинально изменит свой облик, обновится инфраструктурно. Главное во всех этих изменениях – не потерять душу.