Город Державинск переименуют в Кенесары в Акмолинской области

Город Державинск переименовали в Кенесары в Казахстане благодаря большинству голосов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qaz365.kz.

"Посчитали, наблюдатели были. 325 человек зарегистрировалось, выдано бюллетеней 321. За переименование в город Кенесары – 192, против – 125 и недействительных – 4”, – огласили на сходе.

В апреле сообщалось, что несколько аулов Карагандинской области получат казахское название. А на павлодарку завели уголовное дело о разжигании розни – она, помимо прочего, высказывалась против переименования Павлодара. Аким Алматы же отказал в возвращении старого название мкр. "Дорожник", который переименовали в "Кокмайса”.