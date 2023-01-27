Горнолыжный турист тратит в пять раз больше, чем пляжный турист - Оралов

Фото: must-see.top

До 1,5 миллиона возросло число туристов, посетивших горнолыжные курорты страны, передаёт BaigeNews.kz. Ежегодный прирост составил 20 процентов. Об этом на коллегии министерства сообщил Асхат Оралов. И теперь в минкультуры и спорта инициировали открытие новых объектов для того, чтобы разгрузить действующие перегруженные.

Отметим, что количество горнолыжных туристов в стране сравнялось с количеством пляжных туристов. При этом горнолыжный туризм отличается большим экономическим эффектом и доходностью. Горнолыжный турист в среднем тратит в пять раз больше, чем пляжный турист - 250 долларов в день.