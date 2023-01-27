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  • Горнолыжный турист тратит в пять раз больше, чем пляжный турист - Оралов
must-see.top Сегодня, 14:49
136
Сегодня, 14:49
136
Фото: must-see.top

Горнолыжный турист тратит в пять раз больше, чем пляжный турист - Оралов

До 1,5 миллиона возросло число туристов, посетивших горнолыжные курорты страны, передаёт BaigeNews.kz. Ежегодный прирост составил 20 процентов. Об этом на коллегии министерства сообщил Асхат Оралов. И теперь в минкультуры и спорта инициировали открытие новых объектов для того, чтобы разгрузить действующие перегруженные.

Отметим, что количество горнолыжных туристов в стране сравнялось с количеством пляжных туристов. При этом горнолыжный туризм отличается большим экономическим эффектом и доходностью. Горнолыжный турист в среднем тратит в пять раз больше, чем пляжный турист - 250 долларов в день.

"Однако на сегодняшний день фиксируется нагрузка на действующие курорты. Например, на курорте "Шымбулак" в праздничные и выходные дни критическая загруженность составляет 12,5 тысяч человек в день, тогда как оптимальная загруженность – шести тысяч человек в день. В этой связи в Казахстане крайне необходимо появление новых объектов горнолыжного туризма. Глава государства на встрече с общественностью города Алматы отметил необходимость комплексного развития горного кластера. Поэтому возникает острая необходимость в соединении курортов канатными дорогами в одну экосистему, а также в расширении действующих объектов.

Мы намерены поддерживать инвесторов путем предоставления преференций, а также возмещать до 25% от затрат при приобретении канатных дорог, ратраков, снежных пушек. Также планируется распространить механизм возмещения на всю систему оснежения", - сообщил Асхат Оралов.

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#туристы #курорт #Асхат Оралов
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:49
136
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