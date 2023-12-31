Google согласился с иском о конфиденциальности на 5 млрд долларов

Компания Google согласилась урегулировать иск о неприкосновенности частной жизни на сумму 5 млрд долларов, в котором утверждается, что она шпионила за людьми, которые использовали режим "инкогнито" в своем браузере Chrome для отслеживания их использования Интернета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

В коллективном иске, поданном в 2020 году в суд города Марпл, штат Пенсильвания, говорится, что Google вводил пользователей в заблуждение, заставляя их думать, что не будет отслеживать их действия в Интернете при использовании режима инкогнито. В нем утверждалось, что рекламные технологии Google и другие методы продолжали каталогизировать сведения о посещениях сайтов и действиях пользователей, несмотря на то, что они использовали якобы "приватный режим" просмотра.

Истцы также утверждали, что в результате деятельности Google был получен "неподотчетный кладезь информации" о пользователях, которые думали, что предприняли шаги для защиты своей конфиденциальности.

Мировое соглашение, достигнутое в четверг, все еще должно быть утверждено федеральным судьей. Условия не разглашаются, но первоначально иск требовал 5 миллиардов долларов от имени пользователей; Адвокаты истцов заявили, что рассчитывают представить суду окончательное мировое соглашение до 24 февраля.