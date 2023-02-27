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prosports.kz Сегодня, 08:47
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Сегодня, 08:47
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Фото: prosports.kz

Гонщик "Астаны" стал восьмым по итогам "Гран Камино"

В воскресенье индивидуальной гонкой с раздельным стартом завершилась веломногодневка "Гран Камино", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Sports.kz.

Первый и второй результаты — у гонщиков команды "Jumbo-Visma" датчанина Йонаса Вингегора и австралийца Роана Денниса. Третьим стал американец Уилл Барта из "Movistar".

Самым быстрым у гонщиков "Астаны" стал Давид Де ла Крус, завершивший этап десятым. Симоне Веласко финишировал 16-м, Юрий Натаров — 46-м, Глеб Брусенский — 50-м, Джанни Москон — 73-м, Нурберген Нурлыхасым — 87-м.

"Гран Камино". Четвертый этап
Novo Milladoiro — Santiago. 18.1 километров

1. Йонас Вингегор (Дания, "Jumbo-Visma") — 23:47
2. Роан Деннис (Австралия, "Jumbo-Visma") — +0:353
. Уилл Барта (США, "Movistar") — +0:59

10. Давид Де ла Крус (Испания, "Астана") — +1:30
16. Симоне Веласко (Италия, "Астана") — +1:39
46. Юрий Натаров (Казахстан, "Астана") — +2:48
50. Глеб Брусенский (Казахстан, "Астана") — +2:54
73. Джанни Москон (Италия, "Астана") — +3:30
87. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, "Астана") — +3:54

Общий зачет:

1. Йонас Вингегор (Дания, "Jumbo-Visma") — 8:16:55
2. Хесус Эррада (Испания, "Cofidis") — +2:31
3. Рубен Геррейру (Португалия, "Movistar") — +2:48

8. Давид Де ла Крус (Испания, "Астана") — +3:40
31. Симоне Веласко (Италия, "Астана") — +7:05
59. Глеб Брусенский (Казахстан, "Астана") — +12:09
96. Юрий Натаров (Казахстан, "Астана") — +33:47
97. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, "Астана") — +34:47

105. Джанни Москон (Италия, "Астана") — +38:02.

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#велоспорт #Астана #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:47
109
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