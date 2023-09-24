Гонщик "Астаны" стал победителем второго этапа "Тура Лангкави" в Малайзии

На втором этапе на малазийской многодневки "Тур Лангкави" представитель Astana Qazaqstan Team гонщик "Астаны" Глеб Сырица оказался сильнейшим, одержав победу после мощного спринта, начатого всего за 100 метров до финиша с колеса лидера гонки и вчерашнего победителя Арвида Де Кляйна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Что ж, сегодня все прошло идеально, и я усвоил урок, который получил на вчерашнем спринте. Этап получился достаточно простым, но жара и высокая влажность сделали его чуть сложнее, особенно для меня, так как я предпочитаю прохладную и дождливую погоду. Тем не менее, снова команда очень сильно отработала на меня, так что я сумел сохранить много сил и свежести к финальному спринту: каждые 15-20 километров ребята подвозили мне холодную воду и лед – это было важно и помогло мне хорошо перенести погодные условия. Я очень доволен тем, как мои товарищи провели сегодняшнюю гонку – они все время были рядом, поддерживали меня, помогали без проблем передвигаться внутри пелотона, а также, контролировали гонку и догоняли отрыв. Так что мой план на финал был прост – не допустить вчерашней ошибки. В итоге все прошло отлично", – сказал Глеб Сырица.

После второго этапа Глеб Сырица вышел на второе место в общем зачете "Тура Лангкави". Завтрашний третий этап пройдет по холмистым трассам между Джели и Байлингом.