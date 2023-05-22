Гонщик Astana Qazaqstan Team стал третьим в многодневке во Франции

Гонщик велокоманды Astana Qazaqstan Team Кейс Бол занял третье место в итоговой генеральной классификации французской многодневки "Четыре дня Дюнкерка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Бол финишировал третьим на заключительном шестом этапе многодневки и за счёт бонусных секунд сумел переместиться с пятого на третье место.

Заключительный этап с финишем в Дюнкерке (182.6 км) завершился массовым спринтом. Победу одержал Тим Мерлир, вслед за которым финишировали Эрленд Бликра и Кейс Бол.

"Финал этапа получился очень нервным. Мы проехали девять кругов по девять километров каждый и на каждом из кругов, без преувеличения, было по 25 поворотов. Дмитрий Груздев оказал мне большую поддержку, помогая все время держаться на хорошей позиции. Перед последним поворотом мне удалось ускориться, что вывело меня на отличную позицию для спринта. Но затем немного не хватило сил для того, чтобы побороться за победу. Возможно, слишком много энергии было потрачено на ветру, но, с другой стороны, победитель этапа – Тим Мерлир – настоящий чемпион. Так что я могу быть доволен свои результатом и сегодня, и в течение всей этой недели", – сказал Кейс Бол.