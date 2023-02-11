open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Головкину сделали неутешительный прогноз на ближайшее будущее
Sports.kz Сегодня, 16:39
240
Сегодня, 16:39
240
Фото: Sports.kz

Головкину сделали неутешительный прогноз на ближайшее будущее

Обозреватель бокса Sports Illustrated и комментатор DAZN Крис Мэнникс ожидает, что вскоре казахстанкий боксер Геннадий Головкин лишится последнего из основных поясов чемпиона мира в среднем весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На днях GGG отказался от пояса по версии IBF. Теперь в его владении остались титулы WBA Super и IBO, который не признается в числе основных чемпионских регалий.

"Геннадий Головкин? Чемпион в среднем весе теперь на один пояс легче после того, как на этой неделе освободил свой титул IBF. Головкину предстояла обязательная защита против Эскивы Фалькао, бой, в котором не был заинтересован ни один из крупных телеканалов. Головкин может принять аналогичное решение позже в этом месяце: WBA назначила поединок Геннадия против Эрисланди Лары. Маловероятно, что GGG также получит выгодное предложение на этот бой. В сентябре Головкин заявил, что не намерен уходить на пенсию, но, вероятно, в следующий раз, когда он выйдет на ринг, он сделает это без титула чемпиона мира на своей талии", — написал Мэнникс в своей колонке на SI.com.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #бокс #Головкин
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:39
240
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх