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Головкину сделали неутешительный прогноз на ближайшее будущее
Обозреватель бокса Sports Illustrated и комментатор DAZN Крис Мэнникс ожидает, что вскоре казахстанкий боксер Геннадий Головкин лишится последнего из основных поясов чемпиона мира в среднем весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На днях GGG отказался от пояса по версии IBF. Теперь в его владении остались титулы WBA Super и IBO, который не признается в числе основных чемпионских регалий.
"Геннадий Головкин? Чемпион в среднем весе теперь на один пояс легче после того, как на этой неделе освободил свой титул IBF. Головкину предстояла обязательная защита против Эскивы Фалькао, бой, в котором не был заинтересован ни один из крупных телеканалов. Головкин может принять аналогичное решение позже в этом месяце: WBA назначила поединок Геннадия против Эрисланди Лары. Маловероятно, что GGG также получит выгодное предложение на этот бой. В сентябре Головкин заявил, что не намерен уходить на пенсию, но, вероятно, в следующий раз, когда он выйдет на ринг, он сделает это без титула чемпиона мира на своей талии", — написал Мэнникс в своей колонке на SI.com.
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