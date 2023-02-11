Головкину сделали неутешительный прогноз на ближайшее будущее

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Обозреватель бокса Sports Illustrated и комментатор DAZN Крис Мэнникс ожидает, что вскоре казахстанкий боксер Геннадий Головкин лишится последнего из основных поясов чемпиона мира в среднем весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На днях GGG отказался от пояса по версии IBF. Теперь в его владении остались титулы WBA Super и IBO, который не признается в числе основных чемпионских регалий.