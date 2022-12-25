Головкин дал надежду будущему сопернику "Канело"

Британский боксер Джон Райдер с оптимизмом смотрит на потенциальный бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

"Думаю, сейчас самое время заполучить бой с "Канело". У меня был лучший год, у него — худший. Сначала он проиграл Биволу, а затем замедлился в бою против Головкина. К тому же, очевидно, что он будет после травмы", — говорит Райдер.