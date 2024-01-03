Голландский ASLM по просьбе США отменил поставки оборудования для производства чипов в Китай

Голландский производитель оборудования для производства микросхем ASML был вынужден отменить некоторые поставки в Китай после частичного отзыва лицензий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

Запрет был введен по просьбе администрации США Джо Байдена за несколько недель до даты вступления в силу запрета на экспорт высокотехнологичного оборудования.

ASML имел лицензии на поставку трех аппаратов для глубокой ультрафиолетовой литографии китайским фирмам до января, когда новые голландские ограничения вступят в силу в полном объеме.

"Лицензия на поставку литографических систем NXT:2050i и NXT:2100i [глубокого ультрафиолета (DUV)] в 2023 году недавно была частично отозвана правительством Нидерландов, что повлияло на небольшое количество клиентов в Китае", — говорится в заявлении компании.

Во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь осудил "гегемонистское и запугивающее поведение" со стороны США, призвав Нидерланды придерживаться принципов справедливого рынка и выполнять свои контрактные обязательства.

Инструменты для литографии представляют собой сложные проекционные системы, которые считаются наиболее важным оборудованием, необходимым в процессе производства интегральных схем. Считается, что Китай на годы отстает в этой технологии, и до сих пор пытался сократить разрыв с ведущими фирмами, несмотря на значительные государственные инвестиции.

В последние годы Китай был третьим по величине рынком ASML после Тайваня и Южной Кореи, но в третьем квартале 2023 года он поднялся на первое место, на долю которого пришлось 46% продаж.

В ноябре Китай импортировал 42 литографические системы на сумму 816,8 млн долларов. Почти весь импорт был из Нидерландов и Японии.