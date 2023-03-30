Goldman Sachs: искусственный интеллект может лишить работы 300 млн человек по всему миру

Фото: pixabay.com

Искусственный интеллект и базирующиеся на нём сервисы могут оставить без работы порядка 300 миллионов человек по всему миру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В отчёте одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs говорится, что в США и Европе две трети рабочих мест возможно частично или полноценно автоматизировать. В группе риска указаны специальности, требующие большого физического труда, а также сфера обслуживания и клининга. Кроме того, рискуют подвергнуться автоматизации деятельности, связанные с бухгалтерией, а также административной и офисной занятостью.

"18% рабочих мест по всему миру могут быть автоматизированы", — отмечается в отчете.

Как указывается в статье, искусственный интеллект может поспособствовать созданию новых профессий, а его использование может привести к росту мирового ВВП на 7% и повысить производительность труда.