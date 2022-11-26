Глобальную утечку данных пользователей WhatsApp прокомментировали в МЦРИАП

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На известном хакерском форуме выставили на продажу базу, состоящую почти из полумиллиарда актуальных номеров пользователей мессенджера WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Cybernews.

Объявление появилось 16 ноября. В нём утверждается, что база данных актуальна на 2022 год и содержит 487 миллионов номеров мобильных телефонов пользователей WhatsApp из 84 стран.

Хакеры заявляют, что в базе номера телефонов более 32 миллионов пользователей WhatsApp из США, а также из Египта (45 миллионов), Италии (35 миллионов), Саудовской Аравии (29 миллионов), Франции (20 миллионов), Турции (20 миллионов), России (10 миллионов) и Великобритании (11 миллионов).

По запросу издания Cybernews продавец базы поделился некоторыми данными из 1097 британских и 817 американских номеров. Cybernews исследовал все эти телефонные номера и подтвердил, что эти они действительно принадлежат пользователям WhatsApp.

Была ли утечка данных пользователей мессенджера из Казахстана, обещает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

"Будут приняты организационные меры по выяснению указанных обстоятельств, а также по минимизации незаконного распространения персональных данных. Кроме того, министерство планирует направить официальное письмо владельцам мессенджера WhatsApp в целях выяснения вопроса наличия персональных данных. При этом в случае наличия конкретных фактов утечки персональных данных граждане вправе обратиться в Комитет по информационной безопасности министерства с обращением для принятия соответствующих мер", – говорится в сообщении МЦРИАП.