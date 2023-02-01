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Сегодня, 19:26
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224Фото: t.me/KZgovernment
Главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана и России встретятся в Алматы
2-3 февраля в Алматы состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также Узбекистана – в качестве представителя государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Повестка мероприятия охватывает вопросы торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, железнодорожных и мультимодальных грузоперевозок, энергетики и другие.
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