Главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана и России встретятся в Алматы

Фото: t.me/KZgovernment

2-3 февраля в Алматы состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также Узбекистана – в качестве представителя государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Повестка мероприятия охватывает вопросы торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, железнодорожных и мультимодальных грузоперевозок, энергетики и другие.