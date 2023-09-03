  • 3 Сентября, 15:09
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Главы МИД Казахстана и России поговорили по телефону

Сегодня, 14:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МИД РК Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:26
128
Фото: МИД РК

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с коллегой из Российской Федерации Сергеем Лавровым, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества, в том числе в рамках региональных международных организаций. 

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.

 

Самое читаемое

Наверх