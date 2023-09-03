Главы МИД Казахстана и России поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с коллегой из Российской Федерации Сергеем Лавровым, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества, в том числе в рамках региональных международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.