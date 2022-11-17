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election.gov.kz Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29
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Фото: election.gov.kz

Главы иностранных делегаций высоко оценили подготовку к выборам в РК

Глава ЦИК встретился с делегациями Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран во главе с председателем Комиссии по правовым вопросам и международным отношениям ТюркПа Эролом Кая и Организации исламского сотрудничества, возглавляемой директором Азиатского департамента Генерального секретариата ОИС Ахмедом Сарир, передаёт BaigeNews.kz

Нурлан Абдиров ознакомил делегации ТюркПА и ОИС с особенностями проведения внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября. 

Он информировал участников встречи об основных этапах электоральной кампании, итогах регистрации кандидатов, организации работы по спискам избирателей, а также готовности избирательных органов Казахстана ко дню выборов.   

Главы делегаций ТюркПА и ОИС высоко оценили деятельность Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по подготовке к выборам и пожелали успехов в их проведении.

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#выборы #ЦИК
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:29
165
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