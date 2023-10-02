Главу Талдыкорганского суда хотят наказать за пьяную езду

В Высший судебный совет поступило представление генерального прокурора о даче согласия главой государства на привлечение к административной ответственности председателя Талдыкорганского городского суда Абдиллы Умбетай, передаёт BaigeNews.kz.

"Рассмотрев все поступившие материалы, Советом принято заключение о возможности дачи согласия президентом Республики Казахстан на принятие к председателю суда мер административного взыскания, налагаемых в судебном порядке", - сообщили в аппарате Высшего судебного совета.

Кроме того, членами Совета приняты рекомендации об освобождении от занимаемых должностей в связи с уходом в отставку восьми судей судов республики.

В августе в соцсетях, а затем и в СМИ появилась информация о том, что председателя городского суда в Талдыкоргане подозревают в употреблении алкоголя за рулём. В суде Жетысуской области тогда сообщили, что специально созданной комиссией проводится проверка информации с истребованием всех материалов происшествия из органов внутренних дел.