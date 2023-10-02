Главу Талдыкорганского суда хотят наказать за пьяную езду
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Высший судебный совет поступило представление генерального прокурора о даче согласия главой государства на привлечение к административной ответственности председателя Талдыкорганского городского суда Абдиллы Умбетай, передаёт BaigeNews.kz.
"Рассмотрев все поступившие материалы, Советом принято заключение о возможности дачи согласия президентом Республики Казахстан на принятие к председателю суда мер административного взыскания, налагаемых в судебном порядке", - сообщили в аппарате Высшего судебного совета.
Кроме того, членами Совета приняты рекомендации об освобождении от занимаемых должностей в связи с уходом в отставку восьми судей судов республики.
В августе в соцсетях, а затем и в СМИ появилась информация о том, что председателя городского суда в Талдыкоргане подозревают в употреблении алкоголя за рулём. В суде Жетысуской области тогда сообщили, что специально созданной комиссией проводится проверка информации с истребованием всех материалов происшествия из органов внутренних дел.
Самое читаемое
- Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным
- Ребёнок бился головой об стену и не спал ночами. Истории приёмных родителей в Казахстане
- Мать заявила об изнасиловании сына-первоклассника в элитной школе Алматы
- Азиада 2023: казахстанец нокаутировал чемпиона мира из Узбекистана
- Заморозки, дождь и снег: синоптики рассказали о погоде на 1 октября