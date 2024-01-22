Главу финпирамиды "Капитал мечты" задержали в Мангистауской области

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.