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Главу финпирамиды "Капитал мечты" задержали в Мангистауской области

Сегодня, 10:24
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Baigenews.kz Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
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Фото: Baigenews.kz

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

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