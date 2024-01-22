Главу финпирамиды "Капитал мечты" задержали в Мангистауской области
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Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.
В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное дело направлено в суд.
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