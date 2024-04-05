Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев получил новую работу

Российский специалист Магомед Адиев возглавил футбольный клуб "Ахмат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com.

Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Отметим, что Адиев сейчас является главным тренером сборной Казахстана. До этого российский специалист уже работал в грозненском клубе в качестве ассистента. Отмечается, что специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством команда провела 19 матчей, в которых одержала 10 побед, потерпела восемь поражений, и одна встреча завершилась ничьей.