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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев получил новую работу

Сегодня, 17:52
АВТОР
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kff.kz Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: kff.kz

Российский специалист Магомед Адиев возглавил футбольный клуб "Ахмат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com.

Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Отметим, что Адиев сейчас является главным тренером сборной Казахстана. До этого российский специалист уже работал в грозненском клубе в качестве ассистента. Отмечается, что специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством команда провела 19 матчей, в которых одержала 10 побед, потерпела восемь поражений, и одна встреча завершилась ничьей.

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