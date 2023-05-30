Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Глава отдела полиции Шымкента попал под следствие. Его подозревают во взятничестве
otyrar.kz Сегодня, 09:00
197
Сегодня, 09:00
197
Фото: otyrar.kz

Глава отдела полиции Шымкента попал под следствие. Его подозревают во взятничестве

Главу отдела и следователя полиции Шымкента подозревают в получении взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал OTYRAR. Об этом сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции по Шымкенту.

Сотрудников полиции подозревают в получении взятки в размере 500 тысяч тенге. За эту сумму стражи порядка якобы изменили меру пресечения одному из подозреваемых.

"Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору от жительницы мегаполиса в размере 500 тысяч тенге за избрание в отношении её супруга меры пресечения, не связанной с арестом. Досудебное расследование продолжается. Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", — говорится в сообщении Антикора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:00
197
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх