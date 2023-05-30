Глава отдела полиции Шымкента попал под следствие. Его подозревают во взятничестве

Фото: otyrar.kz

Главу отдела и следователя полиции Шымкента подозревают в получении взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал OTYRAR. Об этом сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции по Шымкенту.

Сотрудников полиции подозревают в получении взятки в размере 500 тысяч тенге. За эту сумму стражи порядка якобы изменили меру пресечения одному из подозреваемых.