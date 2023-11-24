Глава области Жетысу прокомментировал участие акима Талдыкоргана в открытии ресторана

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев высказал своё отношение к нашумевшей истории, когда аким Талдыкоргана Ернат Базил принял участие в открытии частного ресторана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты спросили у Бейбита Исабаева: “Наверняка вы разговаривали со своим подчинённым. Почему он решился на такой шаг и открыл частный ресторан?”.

“Я интересовался его посещением частного ресторана. Он недавно, буквально три месяца, работает акимом. Хороший специалист, кстати. Он объяснил. Во-первых, он местный бизнесмен. Вложил сюда 500 миллионов тенге. Он объяснил это тем, что должен поддержать местное бизнес-сообщество. Вопросы этики, нравственности, как государственного служащего, зависят уже от самого градоначальника. Я попросил при следующем открытии такого рода заведения хорошенько подумать. Я не могу запретить, не имею права. Я порекомендовал”, - сказал аким области Жетысу.

На вопрос, принял бы он сам участие в открытии завода или ресторана, глава региона ответил следующее: