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gazeta.uz Сегодня, 14:56
110
Сегодня, 14:56
110
Фото: gazeta.uz

Глава МВД Украины погиб в разбившемся вертолёте

В Киевской области разбился военный вертолёт, в нем погибло руководство МВД Украины, передает BaigeNews.kz. Об этом в Facebook сообщил глава украинской Национальной полиции Игорь Клименко. 

По его сообщению, помимо министра внутренних дел Украины, в авиакатастрофе погибли первый замглавы МВД и госсекретарь. Сообщается, что вертолет упал возле детского сада. 

"Сейчас известно о 16 погибших, в том числе двое детей. Девять из погибших находились на борту вертолёта. Госпитализированы 22 пострадавших, 10 из них - дети. Все специализированные службы работают на месте", - написал Клименко.

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#авиакрушение #Украина
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:56
110
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