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Сегодня, 14:56
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110Фото: gazeta.uz
Глава МВД Украины погиб в разбившемся вертолёте
В Киевской области разбился военный вертолёт, в нем погибло руководство МВД Украины, передает BaigeNews.kz. Об этом в Facebook сообщил глава украинской Национальной полиции Игорь Клименко.
По его сообщению, помимо министра внутренних дел Украины, в авиакатастрофе погибли первый замглавы МВД и госсекретарь. Сообщается, что вертолет упал возле детского сада.
"Сейчас известно о 16 погибших, в том числе двое детей. Девять из погибших находились на борту вертолёта. Госпитализированы 22 пострадавших, 10 из них - дети. Все специализированные службы работают на месте", - написал Клименко.
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