Глава МВД Украины погиб в разбившемся вертолёте

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В Киевской области разбился военный вертолёт, в нем погибло руководство МВД Украины, передает BaigeNews.kz. Об этом в Facebook сообщил глава украинской Национальной полиции Игорь Клименко.

По его сообщению, помимо министра внутренних дел Украины, в авиакатастрофе погибли первый замглавы МВД и госсекретарь. Сообщается, что вертолет упал возле детского сада.