Глава МИОР прокомментировал запрет на ношение хиджаба в школах Казахстана

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали высказался по вопросу ограничения ношения хиджаба детьми в школе, передаёт BaigeNews.kz. Об этом глава МИОР сказал в программе "ӨЗЕКТІ".

"Некоторые пользователи сети писали, что в международной практике, в мире, эта проблема полностью решена. Считаю, что это фейковая информация, потому что, к примеру, такие развитые светские и демократические государства как Европа, Франция, Австрия ограничили ношение хиджаба до определенного возраста. Конечно, есть страны, которые позволяют. Поэтому мы видим, как международный опыт в этом вопросе неоднозначен", - отметил министр.

В вопросе ношения хиджаба в школах Дархан Кыдырали сослался на Конституцию и другие нормативно-правовые акты страны.

"У разных государств есть свое устойчивое направление и опыт. У нас тоже есть своя позиция. Это следование Конституции и секулярзиму", - пояснил глава МИОР.

Между тем, как пишет агентство DW, в школах Франции, где с 2004 года запрещены все заметные религиозные символы, запретят и популярное у мусульманок закрытое платье - абайя.