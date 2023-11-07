Глава Минюста о Назарбаеве: У него есть гарантия неприкосновенности

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева есть гарантия неприкосновенности, сообщил министр юстиции Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz.

"У него есть гарантия неприкосновенности и право на транспортное обслуживание, проживание. На семью оно не распространяется", - сказал министр в кулуарах правительства.

Журналисты также спросили министра о том, можно ли сказать, что казахстанское законодательство полностью очищено от норм, которые давали какие-то отдельные привилегии Нурсултану Назарбаеву и его семье?

"Эта работа продолжалась, и соответствующие поправки в законодательство проводились, но это все было логическое продолжение по реализации закона, который был принят ещё в январе. Ещё работа продолжается", - ответил министр юстиции.

Ранее на совместном заседании палат парламента депутаты в первом и втором чтениях приняли закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы". Закон провозглашал Назарбаева лидером нации и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.