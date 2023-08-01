Глава Минторговли высказался о возможном росте цен на сахар

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин прокомментировал возможный рост стоимости сахара осенью, передает Baigenews.kz.

"Я не думаю, что будет подорожание сахара. Но опять-таки говорю, что если оно и будет, то оно будет связано не с казахстанским рынком. Оно будет связано либо с тем решением, которое примет правительство, для того чтобы поддержать отечественные заводы, либо каким-то образом будут процессы, которые на сегодня есть на российском рынке", - сказал Жумагарин в кулуарах правительства.