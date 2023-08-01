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Сегодня, 14:32
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Сегодня, 14:32
108

Глава Минторговли высказался о возможном росте цен на сахар

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин прокомментировал возможный рост стоимости сахара осенью, передает Baigenews.kz.

"Я не думаю, что будет подорожание сахара. Но опять-таки говорю, что если оно и будет, то оно будет связано не с казахстанским рынком. Оно будет связано либо с тем решением, которое примет правительство, для того чтобы поддержать отечественные заводы, либо каким-то образом будут процессы, которые на сегодня есть на российском рынке", - сказал Жумагарин в кулуарах правительства.

Министр уточнил, что в Казахстане не оказывают "какой-то особой поддержки" сахарным заводам. Сейчас все четыре действующих предприятия имеют частных собственников. 

"У нас, в том числе, зашла сейчас российская группа "Доминант", которая купила Таразский сахарный завод, Меркенский сахарный завод", — сообщил чиновник.

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Сегодня, 14:32
108
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