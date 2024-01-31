Глава Минторговли назвал причины роста цен на яйца в Казахстане

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев призвал не создавать ажиотаж вокруг роста цен на яйца, так как это сезонное подорожание, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у главы Минторговли Армана Шаккалиева, считает ли он нормальным подорожание десятка яиц почти на 100 тенге за неделю. К примеру, в сети супермаркетов Small десяток яиц сегодня стоит 635 тенге. Семь дней назад он стоил 566 тенге.

Арман Шаккалиев сказал, что, возможно, изменения цены связаны с категорией яиц и упаковкой товара.

"По яйцам мы с вами говорили, не скрывали, - сезонный рост. В целом, смотрите, динамика по социально значимым товарам – 0,2% за месяц. У каждого товара есть свой вес. Динамика всегда сезонная. К этому надо привыкнуть, летом яйца дешевеют, зимой дорожают. Прошу к этому спокойно относиться. Это как сезон: есть снег, есть дождь, есть солнце. Не надо, мне кажется, создавать ажиотаж", - прокомментировал министр торговли.

Также министр подтвердил возможность экспорта казахстанских яиц в Россию.