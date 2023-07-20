Глава Минэкологии посетила высыхающее розовое озеро под Павлодаром

Фото: Минэкологии РК

Представители министерства экологии и природных ресурсов РК, в том числе его глава Зульфия Сулейменова, посетили озеро Коряковка в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Они прибыли сюда после того, как в социальных сетях появилось видео якобы высыхающего розового озера. По словам общественников, всему виной промышленная добыча соли. Чтобы достать её со дна водоёма, неизвестные используют насосы, откачивая воду и уничтожая уникальное розовое озеро. Глава Минэкологии после этого заявила, что специальная комиссия проверит состояние солёного озера, которое находится в 17 километрах от Павлодара.

"Уменьшение площади озера Коряковка связано с природно-климатическими факторами. Надо отметить, что водохозяйственная обстановка в текущем году для наполнения озера неблагоприятная. Из-за малого покрова снега зимой и отсутствия талых вод с начала года. Уровень воды в озере упал, ведь озеро не имеет естественной подпитки в виде рек и речушек. Вместе с тем в текущем году в регионе маловодный цикл, наблюдается засуха и высокая погодная температура", — отметил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии Ермек Умаров.

Местные жители отметили, что последние четыре года в связи с погодными условиями озеро в действительности затянулось.

По итогам поездки были даны поручения по очистке территории озера от автомобильных шин, участковым инспекторам по усилению контроля за въездом на автотраспорте на территорию озера.

По данным Минэкологии, на озере геологоразведочные работы в 2019 году провела компания-владелец лицензии "Мультисервис". 21 сентября 2020 года предприятию сроком на 10 лет выдана лицензия на добычу соли на озере Коряковка.