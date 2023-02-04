open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Глава МЧС облетел на вертолёте подтопленные сёла в Туркестанской области
МЧС РК Сегодня, 16:14
172
Сегодня, 16:14
172
Фото: МЧС РК

Глава МЧС облетел на вертолёте подтопленные сёла в Туркестанской области

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай и представители заинтересованных организаций провели облёт в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со сслыкой на пресс-службу МЧС РК.

Участники облёта провели аэровизуальное обследование  подвергавшихся подтоплению населённых пунктов на территории Сауранского района, по склону Каратау и вдоль русел рек Сырдария и Арысь.

После облета министр провел совещание с местными исполнительными органами и водохозяйственными учреждениями, где прошло обсуждение стабилизированной обстановки и принятия необходимых превентивных мер исходя из сложившейся метеорологической обстановки.

"В настоящее время ситуация стабильная, опасности нет.Вместе с тем, спасательными подразделениями совместно с исполнительными органами принимаются дополнительные превентивные меры", — сообщили в МЧС РК.

 

Фото: МЧС РК

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#МЧС РК #паводки #Туркестанская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:14
172
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer