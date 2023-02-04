Глава МЧС облетел на вертолёте подтопленные сёла в Туркестанской области

Фото: МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай и представители заинтересованных организаций провели облёт в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со сслыкой на пресс-службу МЧС РК.

Участники облёта провели аэровизуальное обследование подвергавшихся подтоплению населённых пунктов на территории Сауранского района, по склону Каратау и вдоль русел рек Сырдария и Арысь.

После облета министр провел совещание с местными исполнительными органами и водохозяйственными учреждениями, где прошло обсуждение стабилизированной обстановки и принятия необходимых превентивных мер исходя из сложившейся метеорологической обстановки.

"В настоящее время ситуация стабильная, опасности нет.Вместе с тем, спасательными подразделениями совместно с исполнительными органами принимаются дополнительные превентивные меры", — сообщили в МЧС РК.

Фото: МЧС РК