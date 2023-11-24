Глава Костанайской области анонсировал открытие ряда заводов

В Костанайской области появится первый завод Kia, открытый за пределами Республики Корея, путём прямой инвестиции в совместное производство. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, передаёт Baigenews.kz.

"11 ноября текущего года был дан старт строительству нового автозавода Kia. Объём инвестиций составит 90 миллиардов тенге. Мощность – 70 тысяч автомобилей в год. Будет создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. Первый автомобиль сойдет с конвейера уже летом 2025 года", — сообщил Кумар Аксакалов.

Также, по словам главы региона, в 2023 году на территории индустриальной зоны "Костанай" планируется запуск двух проектов. Первый из них — это производство кабин для тракторов стоимостью 8,3 миллиарда тенге. Второй — производство кузовов, надстроек коммунальной техники, который даст 180 рабочих мест.

Кумар Аксакалов также отметил, что начинается строительство локализационного центра по производству автокомпонентов стоимостью 13 миллиардов тенге. Благодаря центру появится 800 постоянных рабочих мест.

"Мы приступаем к разработке проекта по строительству завода по производству горячебрикетированного железа. Налоговые отчисления в бюджет от данного проекта, когда он будет реализован, составит порядка 60 миллиардов тенге в год. Будет создана 1000 новых рабочих мест", — сказал глава региона.

Кроме того, в регионе, по словам Аксакалова, планируется строительство транспортно-логистического центра, работающего по принципу "сухой порт", сталеплавильный завод мощностью производства до одного миллиона тонн стальных заготовок в год, а также горнообогатительный комбинат.