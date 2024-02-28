Глава кабмина совершил объезд инфраструктурных, социальных и культурных объектов Астаны
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Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов совершил рабочий объезд ряда инфраструктурных, социальных и культурных объектов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Глава правительства ознакомился с работой новой насосно-фильтровальной станции №3 в жилом массиве "Интернациональный" мощностью 105 тыс. м3/сутки. Ее запуск позволил полностью покрыть потребности столицы в питьевой воде.
"В прошлом году были проблемы с водой. По поручению главы государства были приняты меры и обеспечен запас мощности до 2027 года. Инженерная инфраструктура всегда должна развиваться с опережением. Проблем допускать нельзя", — сказал Олжас Бектенов.
Здесь же премьер-министра проинформировали о развитии других систем жизнеобеспечения Астаны.
При поддержке правительства завершено строительство ряда новых объектов.
При этом в 2024 году планируется полностью завершить вторую очередь ГТС "Туран", первый этап ГТС "Тельмана" и угольную часть ТЭЦ-3, начать расширение ТЭЦ-2 и приступить к проектированию ГТС "Юго-Запад".
Реализация всех этих проектов позволит получить запас по теплу до 2035 года.
Продолжается также работа по газификации столицы. На сегодняшний день доступом к газу обеспечено более 12,5 тыс. абонентов в 13 жилых массивах.
Наряду с этим главу правительства проинформировали о работе по укреплению систем электроснабжения и водоснабжения столицы, планах реконструкции автодорог и модернизации ливневой канализации.
Олжас Бектенов также ознакомился с ходом строительства комфортной школы на 2 тыс. мест по улице Толе би. Ее открытие намечено на август текущего года.
Глава кабмина подчеркнул важность активного использования в данных работах строительных материалов и мебели отечественного производства.
Премьер-министр также проинспектировал ход ремонтных работ на территории Дворца Независимости и ипподрома "Казанат", которые будут задействованы во время проведения мероприятий по линии ШОС и Всемирных игр кочевников.
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