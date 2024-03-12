Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Жумабая Шаштайулы

Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким видного писателя и публициста, заслуженного деятеля Казахстана Жумабая Шаштайулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Жумабай Шаштайулы оставил значительный след в казахской литературе и внес вклад в развитие духовной жизни общества. Его произведения получили широкое признание и высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Жумабая Шаштайулы, прожившего яркую жизнь, навсегда останутся в сердцах нашего народа", – говорится в телеграмме.