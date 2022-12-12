Глава государства: Различные ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением

Касым-Жомарт Токаев высказался о решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

"К сожалению, эти, по сути, бытовые вопросы, которые должны решаться на уровне сел и городов, вышли на уровень Правительства. Различные ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением.

Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников. Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла.

Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме. Но мы видим, что происходит на деле.

Как вам известно, аким Павлодарской области был освобожден от занимаемого поста.

При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - заявил Президент.