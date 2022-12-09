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advantour.com Сегодня, 09:21
143
Сегодня, 09:21
143
Фото: advantour.com

Глава государства произвёл ряд назначений в Администрации Президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Канатбека Жайсанбаева своим помощником. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Указом Главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, он освобождён от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в документе. 

Канатбек Жайсанбаев, фото: akorda.kz

Также распоряжением Главы государства Габидулла Оспанкулов назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

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#назначение #указ #Президент Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:21
143
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