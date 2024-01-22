Глава государства призвал соблюдать права заключённых
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На расширенном заседаним коллегии министерства внутренних дел Касым-Жомарт Токаев также призвал соблюдать права лиц, отбывающих наказание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По его мнению, тюрьма – это не только место наказания виновного, но и учреждение, после которого человек не должен возвращаться на криминальный путь.
Вместе с тем президент полагает, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства в глазах граждан.
"Мы не должны проходить мимо всех случаев ответственного выполнения полицейскими своих служебных обязанностей, особенно проявления ими подлинного героизма (а таких случаев немало), следует по-достоинству оценивать их работу, отмечать самыми высокими наградами. Важно стремиться к формированию положительного имиджа полиции именно на основе реального повышения эффективности ее деятельности, конкретных случаев профессионализма, ответственности, героизма", – сказал Глава государства.
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