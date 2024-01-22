  • 22 Января, 17:56
  • BAIGENEWS

Глава государства призвал соблюдать права заключённых

Сегодня, 16:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
156
Фото: Акорда

На расширенном заседаним коллегии министерства внутренних дел Касым-Жомарт Токаев также призвал соблюдать права лиц, отбывающих наказание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По его мнению, тюрьма – это не только место наказания виновного, но и учреждение, после которого человек не должен возвращаться на криминальный путь.

Вместе с тем президент полагает, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства в глазах граждан.

"Мы не должны проходить мимо всех случаев ответственного выполнения полицейскими своих служебных обязанностей, особенно проявления ими подлинного героизма (а таких случаев немало), следует по-достоинству оценивать их работу, отмечать самыми высокими наградами. Важно стремиться к формированию положительного имиджа полиции именно на основе реального повышения эффективности ее деятельности, конкретных случаев профессионализма, ответственности, героизма", – сказал Глава государства.

Самое читаемое

Наверх