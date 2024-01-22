Глава государства призвал соблюдать права заключённых

На расширенном заседаним коллегии министерства внутренних дел Касым-Жомарт Токаев также призвал соблюдать права лиц, отбывающих наказание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По его мнению, тюрьма – это не только место наказания виновного, но и учреждение, после которого человек не должен возвращаться на криминальный путь.

Вместе с тем президент полагает, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства в глазах граждан.