Глава государства принял председателя Конституционного суда

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Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Эльвирой Азимовой, которая вступает в должность председателя Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Глава государства отметил важность создания нового органа, который будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Он выразил уверенность, что Конституционный суд будет способствовать установлению в стране основных принципов демократии и внесет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан.

Новый орган, помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного Совета, будет рассматривать и обращения граждан, считающих, что определённые нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.