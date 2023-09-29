Глава государства поздравил участников фестиваля в честь 100-летия Бикен Римовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо участникам I Международного театрального фестиваля BIKEN, посвящённого 100-летию со дня рождения Народной артистки Казахстана Бикен Римовой. С приветственным словом выступил и зачитал поздравление президента РК аким области Жетысу Бейбит Исабаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю вас с открытием I Международного театрального фестиваля BIKEN, посвященного 100-летию со дня рождения Народной артистки Казахстана, обладательницы Государственной премии Бикен Римовой! Бикен Римова – выдающаяся личность, внёсшая огромный вклад в развитие отечественной культуры. На театральных подмостках и в кино она мастерски воплощала образ любящей супруги, прекрасной матери, уважаемой бабушки и на протяжении долгих лет заслуженно была любимицей зрителей. Также она является автором книг о жизни великих артистов. И в жизни, и в искусстве она стала примером для других", - говорится в поздравительном письме.

В поздравлении глава государства подчеркнул:

"Не забывать труд добропорядочного, заслуженного деятеля нашего народа, рассказывать о ней – наш долг. Поэтому проведение международного фестиваля, имеющего познавательное и поучительное значение, настолько важно. Выражаю искреннюю благодарность выступающим артистам из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана. Подобные проекты, несомненно, укрепят культурно-духовные связи наших братских стран. Надеемся, что наши благие дела по развитию искусства продолжатся и в будущем. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!".

Министр культуры и информации РК Аида Балаева, поздравляя всех участников фестиваля, отметила важность данного торжества.

"Название фестиваля в честь Бикен Римовой – это не просто акт преклонения перед её талантом, но и популяризация творчества всех великих людей, которые внесли свой вклад развитие театрального искусства. Благодарю наших друзей из других стран за уважение к памяти нашей легендарной актрисы. Безусловно, сегодняшний фестиваль прекрасная возможность увидеть потенциал каждой театральной трупы, увидеть новые лица, наладить и укрепить простые человеческие взаимоотношения между творческими коллективами из разных стран", - сказала министр.

Напомним, что в Талдыкоргане проходит I Международный театральный фестиваль BIKEN, посвящённый 100-летию со дня рождения Народной артистки Казахстана Бикен Римовой. В рамках мероприятия театральные коллективы страны и зарубежья ставят спектакли, а также проходит республиканская научно-познавательная конференция.